Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hüsn-i hat, tezhip, minyatür ve çini olmak üzere 4 ayrı dal ve 5 ayrı kategoride yüzlerce eserin mücadele ettiği yarışmada; hüsn-i hat (Sülüs-Nesih Kıt’a) dalında Hakan Arslan, hüsn-i hat (Celî Talik) dalında Abdullah Eren, tezhip dalında Nazanin Rahanama, minyatür dalında Emine Suna Baran, çini dalında ise Mehmet Kınık birinci oldu. Yarışmada jüri tarafından “sergilenmeye değer” görülen eserler de Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Jüri üyeleri adına konuşan hat sanatçısı Doç. Dr. Savaş Çevik, “Gördüğümüz o ki geleneksel sanatlarımız eskileri aratmayacak. Hatta zaman zaman bazı noktalarda eskilerden daha iyi bir konuma geldiğini büyük bir mutlulukla müşahede ediyoruz. Sanatlarımız gelişmeye, ilerlemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Yarışmada derece giren eserler, 13 Eylül’e kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.