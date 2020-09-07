Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ara Güler Müzesi’nde açılan “Aynı Rüyanın İçinde” adlı sergide kendilerini kaybolmuş güzellikleri estetize etmeye adamış iki nostalji tutkununun İstanbul rüyası, fotoğraflar ve metinlerle sanatseverlerle buluşuyor. Müzede ayrıca Ara Güler’in kontakt baskılarından örnekler de görülebiliyor. Diğer bir galeride de Ara Güler tarafından yapılmış çizimlerinden oluşan kitap maketini merkeze alan “Hayalimdeki İstanbul Ya Bir Vapurdur Ya Bir Kuş” adlı sergi gezilebiliyor.