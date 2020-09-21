Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’daki CerModern’in Hub Salonu’nda seyre sunulan sergi, aralarında araba sileceği, mantar malzeme, hava borusu ve daktilo tuşlarının da yer aldığı hurda malzemelerden oluşuyor. Kişilerin hayatlarını “göz hizası”nda tutma çabasına dikkat çekilen sergide, tüketim toplumu ile fertlerin sahip olduklarını devamlı gösterme tavrı eleştiriliyor. Gittikçe daha yaygın hâle gelen sosyal medya alışkanlığının, kişileri manipüle ettiği vurgusuna sahip sergi, 11 Ekim’e kadar görülebilecek. AA