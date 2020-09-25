Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 - 30 Ekim tarihleri arasında yapılacak festivalde, 10 film “Altın Yunus” mükâfatı için çalışacak. Derviş Zaim’in “Flaşbellek”, Orçun Benli’nin “Gelincik”, Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde”, Ensar Altay’ın “Kodokushi”, Barış Gördağ ve Yasin Çetin’in “Koku”, Ferit Karol’un “Kumbara”, Fatih Özcan’ın “Mavzer”, Ercan Kesal’ın “Nasipse Adayız”, Reis Çelik’in “Ölü Ekmeği” ve Ahmet Sönmez’in “Sadece Farklı” isimli filmleri yarışacak.