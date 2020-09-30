Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Gerçek bir hadisede yola çıkan filmde savaş esnasında aldığı yara yüzünden konuşmakta zorlanan Ahmet’in başından geçenler ironik hikâyenin temelini oluşturuyor. İlk defa 57. Antalya Film Festivali’nde gösterilecek filmde, Filistin ve Suriyeli oyuncular Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat'ın yanı sıra Suriye savaşında yurtlarını, ailelerini kaybeden genç oyuncular rol aldı. Konuya olabildiğince soğukkanlı yaklaştığını söyleyen Derviş Zaim “Bu sebeple ‘Flaşbellek’ insan onurunu öne çıkarma amaçlı, derin, taze, olayları geniş bir perspektiften ele alan kuşatıcı bir projedir" dedi.