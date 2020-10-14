Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Eser “Gelin Mevlidi” adıyla Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları etiketiyle okuyucuya sunuldu. Yazarı bilinmeyen kitabın, nüshasının nerede olduğu da belli değil. Eseri diğer mevlitlerden ayıran şey ise Hazreti Peygamberin ebeveynleri olan Hazreti Âmine ile Hazreti Abdullah’ın evliliklerinin anlatılması. Sorularımızı cevaplayan Prof. Dr. Gedikli “Gelin Mevlidi sözlü olarak okunan bir eserdi ama yazma nüshası bilinmiyordu. Biz eserin bir nüshasının kopyasını Gaziantep’te bulduk ve yayına hazırladık. Muhtemelen kitabın bir müellifi de var. Benim tahminime göre kitap 15. asırda kaleme alınmış. Eserde Muhammed aleyhisselamın anne-babasının evlenmesine yoğunlaşılıyor olması mühim. Sayıları 150’yi aşan diğer mevlitlerde Hazreti Amine ile Abdullah’ın evlilikleri bu kadar teferruatlı değil” şeklinde konuşuyor. Prof. Dr. Gedikli, eserde başka mevlitlerde bulunmayan çok sayıda Türkçe kelime bulunduğunu da sözlerine ilave ediyor.