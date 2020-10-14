Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sinema sektör temsilcilerinden meydana gelen 8 kişilik Değerlendirme Kurulu son toplantısında “İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım” ile “Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım” ve “Ortak Yapım” türünde 150 projeyi değerlendirdi. Kurulun yeni destek kararı ile 8 ilk uzun metrajlı kurgu film yapım projesi 5. 700.000 lira, 7 uzun metrajlı sinema film yapım projesi 7.000.450 lira, 2 ortak yapım projesi de 1.100.000 lira destek aldı. Bakanlığın sinema sektörüne verdiği yeni desteklerde, usta yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun “Artakalan”, Mehmet Eryılmaz’ın “Zeynep ve Musa”, Faruk Hacıhafızoğlu’nun “Kirpinin Boya Kalemleri” ile Vuslat Saraçoğlu’nun “Bildiğin Gibi Değil” filmleri var.