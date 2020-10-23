MURAT ÖZTEKİN
Yarışmada yazar Doğan Hızlan’ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurullar ödül alacak eserleri belirledi. Kemal Varol’un “Âşıklar Bayramı” eseri roman dalında, Elif Sofya’nın “Hayhuy” isimli eseri ise şiir dalında mükâfata layık görüldü. “İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü”nün sahibi, “At Sancısı” kitabıyla Elvan Kaya Aksarı olurken, “İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü” ise “Sevgili Kardeşim Ben” adlı kitabıyla Enes Kurdaş’a verildi. Bu yıl yarışmaya şiir dalında 52, roman dalında ise 49 eserle başvuruldu.