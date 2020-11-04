Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Pandemi tedbirleri çerçevesinde seyircisiz olarak İş Kuleleri Salonunda gerçekleşecek kayıtların tamamı İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz seyredilebilecek. Sezonun ilk konserinde İstanbul Ensemble sahne alacak. İş Sanat’ın gelenekselleşen yeni yıl konserlerinin bu yılki konuğu ise Murat Karahan ile Erol Erdinç idaresindeki Limak Filarmoni Orkestrası olacak.

DAYANIŞMA RUHU GÜÇLENDİ

Dayanışma ruhunun ön plana çıktığı yeni sezonda sadece yerli sanatçılarla bir program hazırladıklarını söyleyen İş Sanat Genel Müdiresi Zuhal Üreten “Pandemiyle birlikte duran faaliyetlerimizi 18 Mart gününden itibaren sosyal medya hesaplarımıza taşımıştık. ‘Evde Sanat Zamanı’ adıyla yapılan 400 aşkın yayın, 17 milyon görüntülenme sayısına ulaştı. Gördüğümüz ilgi pandeminin sıkıntıları içerisinde en büyük sevincimiz oldu. Yeni sezonda da zorluklarla mücadelede dayanışmanın önemini dikkate alarak ülkemizin sanatçılarından oluşan bir program yapmayı tercih ettik” ifadelerini kullanıyor. Sanat yönetmeni Defne Turaç ise eski sezonlardaki özenle program hazırladıklarını söylüyor.