Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dün bir toplantıyla basına tanıtılan faaliyet, 18-22 Kasım tarihleri arasında Taksim 360 Projesi’nde sanatseverlere kapılarını açacak. “Sanat herkesin hayatının bir parçası olmalıdır” fikriyle sanat eserleri ile sanat meraklılarını buluşturacak faaliyette, koleksiyonculuğa yeni başlayanlar için uygun fiyatlı eserler yer alacak. Step İstanbul, bu sene online olarak da sanatseverlerle buluşacak. Toplantında konuşan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli, “Bu yıl hepimiz için bir ilk olan pardemi döneminde birbirimizi destekleyeceğiz. Bu dönemde gençleri sanatla buluşturmanın yanı sıra sanatçılara madden ve manen destek olabilmeyi umut ediyoruz” dedi.