Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yapılacak festival, 26-29 Kasım tarihlerinde online olarak düzenlenecek. Festivalin bu yılki teması ise polisiye edebiyatın mihenk taşlarından meşhur İngiliz yazar ve şair Edgar Allan Poe olacak. Faaliyetteki oturumlarda Ian Rankin, Michael Kardos, Niklas Nat och Dag gibi polisiye alanında uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra Ahmet Ümit, Ayşe Erbulak, Elçin Poyrazlar, Erol Üyepazarcı ve Hakan Günday gibi Türk yazarlar da yer alacak. On farklı oturumda 18 ismin ağırlanacağı organizasyonda online oturumlar, Kültür.İstanbul YouTube kanalından ücretsiz olarak seyredilebilecek.