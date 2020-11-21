Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rawson Marshall Thurber'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin çekimleri ocak ayında Atlanta'da başlamıştı. Diğer sahnelerin çekimlerinin ise koronavirüs salgınının patlak verdiği geçen mart ayında İtalya'da devam ettirilmesi planlanıyordu. Ancak İtalyan yerel yönetimi tarafından ekibin Amerika'dan ayrılmaması istenmişti.

Sık sık test yaptırdılar

Dwayne Johnson, rol arkadaşlarıyla birlikte kamera arkası fotoğrafını hayranlarıyla paylaşarak çekimlerin bittiğini duyurdu. Açıklamalara göre filmin çekimleri tüm ekibin karantinaya alındığı bir ortamda, sık sık Covid-19 testi yapılarak gerçekleştirildi.