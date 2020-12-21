Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanatçı Uygun, Akaretler Sıraevler’de boş bir mekâna, dijital ortamda, özel bir uygulama aracılığıyla yerleştirilen eserlerini, yine dijital ortamda izleyicilerle paylaşıyor. Çocukluk dönemlerinden itibaren kronik rahatsızlıkları ile mücadele eden ve ebru sanatıyla şifa bulan Uygun, Covid-19 safhasında “ömrümün büyük bir çoğunluğunu geçirdim” dediği odaları eserleriyle yeniden hatırladığını söylüyor. Sergi, “www.ebruygun.com.tr/hayatiodalaraboldum/” internet adresi üzerinden sanatseverlerle buluşuyor. Serginin küratörlüğünü ise Begüm Güney Alkoçlar üstleniyor.