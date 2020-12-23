Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türk edebiyatının meşhur şair ve yazarlarından Orhan Veli Kanık, eserlerindeki telif hakları kalkan edebiyatçılara ekleniyor. Türkiye’nin imza attığı Milletlerarası Bern Konvansiyonu’na göre bir kitabın telif hakkı, yazarının vefatından yetmiş yıl geçince ortadan kalkıyor. 1950’de hayatını kaybeden Orhan Veli’nin eserleri de 1 Ocak 2021 itibarıyla yayınevleri tarafından vârislerine ücret ödenmeden basılabilecek. Bu sebeple Orhan Veli’nin önümüzdeki sene en çok eserleri basılan edebiyatçılardan biri olması bekleniyor. Hâlihazırda kitapları sadece Yapı Kredi Yayınları tarafından neşredilen şairin vârisi, kardeşi Füruzan Yolyapan olarak biliniyor. Orhan Veli’nin hikâye ve şiir kitapları için bazı yayınevlerinin eser hazırlığı yaptığı konuşuluyor. Öte yandan kitapların yetmiş sene sonra kamuya açık hâle gelmesini bazı yayıncılar desteklerken, büyük bir kesim bunun vârislerin hakkının gasbı olduğunu düşünüyor. Yeni senede kitapları telifsiz basılacak isimler arasında İngiliz yazar George Orwell de yer alıyor.