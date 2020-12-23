Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Farklı coğrafyalardan 20 sanatçının eserlerinin teşhir edildiği sergi, sosyal konuları kristaller ışığında ele alan eserleri bir araya getiriyor. Sammy Baloji, Minia Biabiany, Katinka Bock, Bianca Bondi, Gaëlle Choisne, Kıymet Daştan, Elmas Deniz, Sinem Dişli, Gluklya, Deniz Gül, Ilana Halperin, Gülsün Karamustafa, Yazan Khalili, Paul Maheke, Şener Özmen, İz Öztat, Hale Tenger, Güneş Terkol, Berkay Tuncay ve Adrien Vescovi’nin eserleri sergide yer alıyor. Serginin küratörü Elena Sorokina, “Büyüleyici görüntüsüyle tarih boyunca insanları etkisi altına alan kristal imgesinden yola çıkan sergi, günümüz küresel sorunlarını sanat eserleri aracılığıyla yeniden sorguluyor” diyor. "Kristal Berraklığı", 7 Mart 2021 tarihine kadar Pera Müzesinde ziyaret edilebilecek.