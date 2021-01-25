Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Avrupa Komisyonu desteğiyle Türkiye ve Avrupa Birliğinin (AB) birlikte finanse ettiği enstitünün hazırlık çalışmaları tamamlandı. İlk millî arkeoloji enstitüsü, bilimsel çalışmaların yanı sıra kamu diplomasisi alanında da faaliyetlere imza atacak. Enstitü için çalışmalar, arkeoloji alanında ihtisaslaşmış Türkiye ve Avrupa’dan 430 kültür, sanat ve bilim insanının katkılarıyla devam ediyor. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü bünyesindeki “Arkeometri Laboratuvarı” ile Türkiye’nin saha yönetimi laboratuvarına sahip ilk enstitüsü olacak.