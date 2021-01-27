Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Film Festivali’nin Nippon Paint sponsorluğundaki yeni seçkisi de 5-28 Şubat tarihlerinde dijital ortamda seyirciyle buluşuyor. Festivalin “Şubat Seçkisi”, prömiyerlerini Tallinn, Venedik, Berlin, Manchester, Cannes ve Sundance Film Festivallerinde yapmış 12 filmden meydana geliyor. Antolojide Filmekimi Galalarından yapımlar, Hasan Söylemez’in Sahra Çölü belgeseli “Tenere”, kült film “Şarküteri” ve Yunanistan’ın Oscar adayı “Elmalar” da yer alıyor. filmonline.iksv.org adresinden seyredilecek filmlerin biletleri aynı sitede satılacak. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları beşer gün boyunca izlenebilecek. Bütün filmler Türkçe altyazılı olarak gösterilecek ve eserlere yalnızca Türkiye’den erişilecek.