Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Covid-19 salgını sebebiyle 25 Mart'ta sanal müze uygulamasını hayata geçirdi. Turizmi en çok besleyen kültür sanat alanlarından milyonlarca nadide esere ev sahipliği yapan müze ve ören yerlerinden 32'si bu süreçte "https://sanalmuze.gov.tr" adresinde ziyarete açıldı. 10 ay gibi bir sürede siteyi 12 milyon kişi ziyaret etti. Sanal âlemde en çok gezilen yer, tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe Ören Yeri oldu. Burası, 3 milyon 488 bin 337 defa ‘gezildi’. Birinci Meclis binası olan Kurtuluş Savaşı Müzesi ise 1 milyon 965 bin 251 kişi tarafından tercih edildi. Efes Müzesi de sanal müzeler içerisinde en çok gezilenler arasında yer aldı. Efes’i sırasıyla Troya Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi takip etti. Öte yandan tarih meraklıları, eserleri yakınlaştırarak inceleme fırsatı bulurken mekânın ve eserlerin geçmişini de öğrenebiliyor. Üç boyutlu olarak ziyaretçilere kapılarını açan müzelerde, camekânlı yapıların içinde muhafaza edilen nadide eserler de net bir şekilde incelenebiliyor.

Bu mozaikleri “cerrah” hassasiyetiyle temizliyorlar

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesinde yer alan birbirinden eşsiz eserler, uzman ekip tarafından âdeta "cerrah" hassasiyetiyle temizlenerek geleceğe aktarılıyor. Çalışmaları yürüten Gaziantep Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarlarının müdür vekili Ayşe Ebru Çorbacı "Mozaikleri oluşturan küçük taş parçalarının, harçlarının bozulmalarını kontrol ediyoruz. Eğer böyle bir risk varsa bunlara dağılma olmadan, bozulma ilerlemeden müdahale ediyoruz. Böylece gelecek kuşaklara aktarmak üzere biraz daha ömrünü uzatıyoruz" diyor.