Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak sözleşmeli personel alımı yapacak.
Devlet Tiyatroları 119 sözleşmeli personel alıyor
05.02.2021 - 14:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 - 14:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 119 sözleşmeli personel alacak.
Etiketler : devlet tiyatroları,
765363 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/765363.aspx
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