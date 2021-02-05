Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Devlet  Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya,  Diyarbakır,  Erzurum,  Konya,  Sivas,  Trabzon  ve  Van  Tiyatro  Müdürlüklerinde  görev yapmak üzere,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak sözleşmeli personel alımı yapacak.

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