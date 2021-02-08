Abidin Dino'nun "elleriyle görmesini bilen bir ressam" olarak nitelediği Balaban'ın anma sergisi Balaban Sanat Galerisi'nin Beyoğlu'ndaki salonunda sanatseverlerle buluştu. Sergide ressam Balaban'ın yaptığı yağlı boya, desen, baskı, seramik ve heykellerden oluşan çok sayıda eser yer aldı. Sergi,12 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.
Ressam Balaban'a 100. yaş sergisi
08.02.2021 - 02:24 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 02:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balaban Sanat Galerisi, 2019'da hayatını kaybeden ressam İbrahim Balaban'ın 100. yaş günü için anma programı tertipledi.
Kaynak: AA
Etiketler : İbrahim Balaban,
765957 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/765957.aspx
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