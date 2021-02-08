Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abidin Dino'nun "elleriyle görmesini bilen bir ressam" olarak nitelediği Balaban'ın anma sergisi Balaban Sanat Galerisi'nin Beyoğlu'ndaki salonunda sanatseverlerle buluştu. Sergide ressam Balaban'ın yaptığı yağlı boya, desen, baskı, seramik ve heykellerden oluşan çok sayıda eser yer aldı. Sergi,12 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.