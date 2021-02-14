“Mendırman Celâleddin”in yapım ve proje tasarımı, “Diriliş Ertuğrul” ve “Kuruluş Osman”ın yapımcısı Mehmet Bozdağ’a ait. 500 kişinin çalıştığı dev dizinin dijital efektleri Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Malezya’dan 200 kişilik ekip tarafından hazırlandı. 300 kişilik sanat ve dekor ekibi, 300 dönümde “Avrupa’nın en büyük film platolarından biri” olan Bozdağ Film Platosunda 13. yüzyıl Özbekistan’ını inşa etti. Aksesuar ve eşyaların büyük kısmı Özbekistan’dan temin edilirken 100 bin metre kumaş kullanılarak 1.500 kostüm dikildi. Yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat’ın üstlendiği Türk-Özbek ortak yapımı dizinin ilk bölümü, yarın Özbekistan Milly TV’de yayımlanacak. Dizi, Türkiye ve dünyada ise önümüzdeki günlerde ekranlarda olacak.
"Ben Celâleddin'im" dünyada ses getirecek
14.02.2021 - 03:09 | Son Güncelleme: 14.02.2021 - 03:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Harzemşahlar devletinin son lideri Celâleddin Harzemşah’ın hayatı, “Ben Celâleddin’im” dizisiyle ekranlara geliyor.
Etiketler : Celâleddin Harzemşah,
767457 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/767457.aspx
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