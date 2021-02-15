Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Çiftçi’nin çıplak gözle soyut bir resim olarak görülen eserleri, telefon kameraları ya da fotoğraf makinelerinin kadrajından bakıldığında farklı bir surete dönüşüyor. Bir tuvalde iki ayrı tasviri barındıran eserler, tutarlı bir ahenge ulaştığımızda hakikatin netlik kazanacağı fikrini vurguluyor. Ressam Çiftçi “Hakikat dokunabileceğimiz veya avuçlayabileceğimiz bir şey değildir. Hakikate ulaşabilmek için çoğu zaman bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor” diyor. Recep Çiftçi imzalı optik illüzyon tablolarının bir kısmı 2021 sonuna kadar İstanbul’daki Four Seasons Bosphorus Hotel’de görülebiliyor.