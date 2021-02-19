Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Atilla Birkiye’nin hazırladığı ve Mehmet Birkiye’nin sahneye adapte ettiği “İnsan Sadece Bir Araç” başlıklı dinletide; “Bayanlar 00”, “Konçinalar”, “İznikli Leylek” ile “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü” hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendiriliyor. Bir radyo kayıt stüdyosu mizanseninde gerçekleşen dinletiye Serdar Yalçın, piyanosuyla eşlik ediyor. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen faaliyet, 22 Şubat saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinde yayımlanacak.