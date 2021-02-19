Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın süreciyle birlikte konserlerine ara veren Sanatçı-yazar Ahmet Şafak, son zamanlarda yazar kimliğiyle ön planda. Ara ara tekli şarkılarını hayranlarıyla paylaşan Şafak, periyodik olarak kitap yazmayı da sürdürüyor. Son kitabı Hem Okudum Hem Yazdım’la kültür, sanat ve edebiyat dünyamızı, yüz yıllık zaman diliminde inceleyen Ahmet Şafak, Sırlar Kalesi ile fantastik bir romana imza atmış.

Yeni kitabıyla ilgili konuştuğumuz Ahmet Şafak, edebiyat dünyasıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’de yeni bir edebiyat iklimi oluşmasının gerektiğini ifade eden Şafak, Türk edebiyatının bireyselleştiğine vurgu yaparak şunları söyledi: Edebiyattaki kozmopolitleşmenin mefhum-u muhalifi, yani karşıtı, milli tezli edebiyattır. Bu yeni edebiyat Türklüğün geniş coğrafyasının zengin birikiminden yola çıkarken, post-modern kent kültürünü de ıskalamayacaktır. Çünkü edebiyat hayatın izini sürer. Yeni edebiyat iklimi, yeni okur demektir. Demek ki yeni bir okur profili inşa etmeliyiz. Şiirin, romanın, hikâyenin tartışılıp benimseneceği yeni bir iklim. Ahmet Şafak, “Daha güzele, daha iyiye ulaşabilmek için okuyucunun tenkit yapması lazım. Sosyal medyada kitaplarımı okuyanların paylaştığı düşünceleri okuyor ve önemsiyorum” dedi.

'ELEŞTİRİYE AÇIĞIM'

Eski dönemlerde edebiyatın bir medya gücü olduğunu hatırlatan Ahmet Şafak, ünlü yazarlara da değinerek, “Eskiden edebiyatın medyası dergilerdi. Hâlâ da öyledir. Yazarlar da okurlar da dergilerde yetişirdi. Yeni Peyami Safa’lar, Ömer Seyfettin’ler, Dilaver Cebeci’ler için kitapların, eserlerin tartışılması, edebiyatçıların sanat ikliminde hazırlanması ve edebiyat medyasında tanıtılması gerekir. Gazetelerin, televizyonların kitaba daha fazla yer ayırması, köşe yazarlarının, programcıların kitap, yazar, şair tanıtımı ve tenkidi yapması gerekir” diye konuştu. Eleştiriye açık bir insan olduğunu ifade eden Ahmet Şafak, kitaplarını okuyan kişilerin eserlerini eleştirmesini de açık yüreklilikle istedi.