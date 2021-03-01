Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Tiyatro sahnelerinin ne zaman açılacağı belirsizliğini korurken, yeni oyunlar artık dijital ortamda seyirciyle buluşuyor. O oyunlar arasında, sadece dijitalleşmeyle kalmayıp, yeni seyir tecrübeleri sunan eserler de var. Galata Perfrom bünyesindeki Yeni Perform’un trajik bir baba oğul hikâyesini ele alan “Beyaz Kanatlar” oyunu da önceki akşam Zoom üzerinden canlı yayınla sahnelendi. Oyuncuların evlerinden bağlanarak performans sergiledikleri eser, enteresan bir seyir tecrübesi yaşattı. Burak Alıcı’nın yazıp Özgün Çoban’ın yönettiği oyunda; Berfu Aydoğan, Ayşe Lebriz Berkem, Bahadır Buyruk, Sezgi Deniz ve Reha Özcan rol aldı.

PANDEMİ HİSLERİ ÖN PLANDA

Pandemi günlerinde kaleme alınan ve kapanma duygularını besleyen eserdeki hikâye şöyle: Babasının ölümünden sonra eve kapanan Bulut, hikâye anlatıcısı Rüya ile tanışır. Rüya, online olarak anlattığı hikâyelerle, Bulut’u kendi geçmişine açılacak bir dünyanın içine çeker...