Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türk sanat müziği eserlerini geleneksel fasıl yorumuyla icra eden topluluk, dinleyicileri fasıl müziğinin en parlak dönemlerine götürecek. Kürdilihicazkâr makamına ayrılan fasılda Kemençeci Vasilâki’nin “Kürdilihicazkâr Peşrev”i ile başlayan repertuvar, Kemâni Tatyos’un “Kürdilihicazkâr Saz Semaisi” ile tamamlanacak. Serhanende İbrahim Suat Erbay başta olmak üzere hanendeler ve sazendeler ile “Kürdilihicazkâr Meydan Faslı”nın ilk gösterimi yarın saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde yayında olacak. İş Kuleleri Salonunda seyircisiz kaydedilen konser, İş Sanat’ın diğer faaliyetleri gibi sezon sonuna kadar ücretsiz erişime açık olacak.