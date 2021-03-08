Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

14 Mart’a kadar online olarak devam edecek müzayedede; aralarında tablo, fotoğraf, heykel ve nesnelerin olduğu toplam 300 eser yeni sahiplerini arıyor. Burhan Doğançay’ın hat sanatından ilham aldığı “Kurdeleler Serisi”nden çalışmalar, Nuri İyem’in figüratif resmi, Ömer Uluç’un “Three Persons and The Others” adlı tablosu, Devrim Erbil’in “İstanbul”u ve Abdin Dino’nun yedi çalışması, müzayedede dikkat çeken eserler arasında yer alıyor. Alev Ebuzziya’nın isimsiz seramik çalışmaları da açık artımada rağbet görüyor.