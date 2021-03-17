Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Savaşın 106. yıl dönümü dolayısıyla Türk Kızılay, arşivindeki tarihî fotoğraf ve belgeleri, yarın iki ayrı sergi ile gün yüzüne çıkaracak. “İstanbul’daki Çanakkale” üst başlığını taşıyan sergiler, Türk Kızılay ve Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile 1915’de Hilal-i Ahmer Hastanesine dönüştürülen Galatasaray Lisesi önündegerçekleştirilecek ve 25 Mart’a kadar açık kalacak. Diğer sergi ise İstanbul Valiliği ile Edirnekapı Şehitliğinde açılacak ve 2 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Kızılay Sanat’ın hazırladığı “İstanbul’daki Çanakkale” sergilerinde; İstanbul’daki birçok eğitim kurumunun savaş süresince Hilal-i Ahmer Hastanesi olarak düzenlenmesi, yolcu gemilerinin hasta nakillerinde kullanılmak üzere hastane vapuruna dönüştürülmesi, vapur ve tren istasyonlarının nakil merkezleri olarak kullanılması, çayhanelerin açılması, İstanbul’daki hastanelerde şehit olan askerlerimizin defin işlemlerine dair fotoğraflar ve ilk defa kamuoyuyla paylaşılan belgeler görülebilecek.