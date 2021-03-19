Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yeni iletişim araçları, hologram ve özel projeksiyon teknolojileri kullanılarak sunulan gösterimde 18 Mart 1915’te galibiyetle taçlanan Çanakkale Harbi, dönem fotoğrafları ve kahramanlık hatıralarıyla anlatılıyor. Üç bölümden oluşan serginin ilk kısmında harp detaylarıyla holografik resimlerle aktarılıyor. Serginin ikinci bölümünde savaş sürecinde öne çıkan sembol isim ve olaylar sunuluyor. Dijital serginin üçüncü kısmında ise savaş müddetince çekilen fotoğraflar, video mapping tekniğiyle yer alıyor. Sergi, 31 Mart’a kadar 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi, pazar günleri kapalı olacak.