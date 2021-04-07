UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik şehirdeki tiyatroda başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 15 bin kişilik tiyatroyu orijinalliğini koruyarak ayağa kaldırmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Şimşek “Restorasyonu mayıs ayı gibi tamamlamayı hedefliyoruz. Dünya 2200 yıllık  tiyatronun tekrar canlanışına şahit olacak” dedi.