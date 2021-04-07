UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik şehirdeki tiyatroda başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 15 bin kişilik tiyatroyu orijinalliğini koruyarak ayağa kaldırmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Şimşek “Restorasyonu mayıs ayı gibi tamamlamayı hedefliyoruz. Dünya 2200 yıllık tiyatronun tekrar canlanışına şahit olacak” dedi.
Laodikya tiyatrosu tekrar canlanıyor
07.04.2021 - 04:31 | Son Güncelleme: 07.04.2021 - 04:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Laodikya antik kentinde yer alan 2 bin 200 yıllık antik tiyatro, restorasyonun ardından yaz sezonunda yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Laodikya antik kenti,
780560 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/780560.aspx
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