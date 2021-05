Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İngiltere’deki meşhur Sotheby’s müzayede evinin 12 Mayıs’ta New York’ta gerçekleştireceği açık artırmada esrarengiz sokak sanatçısı Banksy’nin “Love is the Air” adlı eseri satışa çıkacak. 3-5 milyon dolar arasında bir fiyata satılması beklenen eserin ödemesi kripto paralar Bitcoin (BTC) veya Ether’le (ETH) yapılabilecek.