Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Restorasyonda yapının güney cephesine ilave edilen çatı ve betonarme ilaveler kaldırıldı. Brandayla örtülü tarihî kulenin külah kısmı da bu çalışmalar esnasında söküldü. Bu durumun ardından sosyal medyada ise Kız Kulesi’nin yıkıldığına dair asılsız paylaşımlar yapıldı ve tartışmalar ortaya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, yapının depreme karşı mukavemetinin olmadığına ilişkin raporlar ve projeler doğrultusunda külah kısmının uzaklaştırıldığı, özgün malzeme kullanıldığı ifade edildi.

Peki, Kız Kulesi’nde yapılan restorasyon hakkında uzmanlar ne düşünüyor?

Sorularımızı cevaplayan Dr. Sinan Genim, restorasyonlarda sökme işleminin yapılabildiğini kaydederek “Fiziki açıdan yapıda bir sıkıntı varsa sökülerek işlem uygulanır” ifadesini kullanıyor. Genim, sosyal medyadaki yıkılma iddiaları hakkında da “İnsanlar restorasyonların yapılma sürecinden habersizler. Bazıları ise kendi ahlaksızlıklarının başkalarında da olduğunu zannediyor. Ben yapıyorsam herkes yapar düşüncesindeler. Sosyal medya lağım çukuruna döndü” diyor.

HAFİFLETME DOĞRU DEĞİL

Ancak Genim, Kız Kulesi’nin restorasyonuna dair bazı endişelerini de dile getiriyor: Yapının hafifletilmesi, ahşap kullanılma fikri konuşuluyor. Bunlar doğru değil. Çünkü o bölge, ciddi şekilde lodos alıyor. Siz hafiflettiğiniz müddetçe, çok daha kolay eskiyecektir. Böyle yerlerde binalar ağırlaştırılır. Öte yandan beton da bir restorasyon malzemesidir; yaklaşık 20 gün sonra taşlaşan Romalıların da kullandığı bir malzeme… Fakat tekniğine uygun, ölçülü kullanılmalı.

Sanat tarihçisi Dr. Sedat Bornovalı ise “Çok saygın ve korumacı yaklaşımı üzerinde tartışma bulunmayan isimlerin yönetiminde çalışılıyor olması büyük güven veriyor. Buradaki tek hata, yapılan doğru işlemin İstanbul halkıyla baştan paylaşılmayışı oldu. İstanbul halkı böylesine simge bir yapıda bu kadar köklü değişimlere gidileceği zaman bilgilendirilmeyi hak ediyor” şeklinde konuşuyor.

Kız Kulesi’nin önümüzdeki yıl içerisinde, eser ve müze olarak hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

'Kız Kulesi' yıkılıyor iddialarına Müzeler Genel Müdürlüğü'nden cevap İstanbul'un sembol yapıları arasında olan 'Kız Kulesi' hakkında ortaya atılan iddialara Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada 'Kız Kulesi'nin olası bir depreme karşı yıkılma ihtimali bulunan külah kısmının kaldırılarak, yeniden restore edileceği bildirildi.

Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı İstanbul Boğazı’nın incisi olan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kız Kulesi’nin yeni görünümüne 2022 yılı Nisan ayı içerisinde kavuşması bekleniyor.