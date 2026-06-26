Bolu'da bir düğün salonunda gelin ve damat yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayda damadın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralanırken, tarafları polis ekipleri ayırdı.

Bolu'nun Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi üzerindeki bir düğün salonunda çıkan kavga, davetlilere korku dolu anlar yaşattı. İddiaya göre düğün eğlencesi devam ettiği sırada gelin ve damat yakınları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyen gerginlik, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Salonda yaşanan arbede üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DAMAT DAHİL 3 KİŞİ YARALANDI

Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, kavgada yaralanan damat ile birlikte toplam 3 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olay nedeniyle düğün kısa süreliğine aksarken, polis ekipleri kavganın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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