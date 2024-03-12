3. Uluslararası Elmas Ödülleri sahiplerini buldu

Luna Food ana sponsorluğunda, Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluyer ve Genel Müdürü Elifnur Uluyer ile Ratel Medya Kurucu Ortakları Hakan Başak ve Soner Zorluoğlu işbirliği ile düzenlenen 3. Uluslararası Elmas Ödül Töreni iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi.

Her organizasyonuyla fark oluşturan , kalitesi ile davetlilere unutulmaz bir gece yaşatan ve başarısı ile takdir toplayan Ratel Medya ve Luna Medya yine yıla damga vuran bir organizasyon düzenledi.

Ödüllerini alan başarılı isimler Ece Gürsel ile kırmızı halıda keyifli röportajlar gerçekleştirdi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Elmas Ödül Töreni’nde Türkiye için üretenler, istihdam oluşturanlar, uluslararası ve ulusal rekabette farkını ortaya koyan iş insanları, girişimciler, aynı zamanda sanat ve medya dünyasının başarılı isimleri bu muhteşem galada buluştu. 27 Temmuz Perşembe günü Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de düzenlenen muhteşem gala gecesinin sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Ceyhun Yılmaz yaptı. Gecede Ecem Mumay, Gökçe Kırgız Taner, Kafadar ve Seda Mete şarkılarıyla davetlilere eğlenceli anlar yaşattı. Çocuk bekleyen ve doğumu yakın olan Atiye de Deli İşi albümü ile gecede ödül alanlar arasındaydı. Çocuklar Duymasın dizisinde uzun yıllar partnerlik yapan gecenin sunucusu Pınar Altuğ Atacan ile Serhat dizisiyle üç ödül alan Tamer Karadağlı sahnede duygu dolu anlar yaşadı.

ASTOR A.Ş. – ULUSLARARASI TRANSFORMATÖR MARKASI

40 yıla yakın bilgi birikimi ile transformatör imalat ve satışı yaparak elektromekanik imalat sanayinde sektöre yön veren, yenilikçi ve dünya çapında ülkemizi başarı ile temsil eden Astor A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcısı ve CFO Olcay Doğan “Uluslararası Transformatör Markası” ödülünü aldı.

SİSTEM HOLDİNG – ULUSLARARASI REKLAM HİZMETLERİ MARKASI

50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren, tamamı kendi bünyesinde gerçekleşen üretim uygulamaları ile açık hava reklamcılığından kurumsal kimlik uygulamalarına, raf sistemleri kurulumundan inşaata kadar farklı sektörlerde yatırımı olan, 600’den fazla kişiye istihdam sağlayan, büyüyerek ülke ekonomisine katkıda bulunan, 2000 yılından beri Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında yer alan, uluslararası reklam alanında başarıları ile Sistem Holding adına Ceo Özge Peker “Uluslararası Reklam Hizmetleri Markası” ödülünü aldı.

BORDEX BOYA KİMYA – İNOVATİF BOYA MARKASI

En güncel üretim teknolojilerini kullanarak tüketici taleplerini yönlendiren, boya sektöründe çığır açan ürünlerle “Kaliteli üretim yapan, öncü ve yenilikçi marka” kimliği kazanan, Avrupa’nın boya konusundaki teknolojik zenginliğini Türk tüketicisi ile buluşturan Bordex Boya Kimya adına Yönetim Kurulu Üyesi İshak Peker “İnovatif Boya Markası” ödülünü aldı.

PAKİZE KUŞKU – YILIN BAŞARILI İŞ KADINI

Türkiye’den dünyaya seçkin projelerle birlikte emin adımlarla yürümeye devam eden, üretkenlik, işbirliği ve mükemmeliyetçilik ilkeleri ile müşterilerine en iyi ürünü ve hizmeti sunan, 89’dan fazla ülkeyi Has Asansör kalitesiyle tanıştıran ve bunlara yenilerini eklemeye devam eden, Türkiye’nin en büyük asansör üreticisi olarak dünyanın da en büyüğü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Has Asansör Ceo’su Pakize Kuşku “Yılın Başarılı İş Kadını” ödülünü aldı.

EA TELEKOMÜNİKASYON BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. – YILIN ÖNCÜ DİJİTAL DÖNÜŞÜM YAZILIM MARKASI

Türk kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet ve bilimsel alandaki faaliyetleri ile idari ve yönetimsel işlevleri için gerekli bilişim servislerini oluşturan, Oluşturduğu servislerle ilgili destek, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin ülkemiz öğrencilerine, tüzel kurum ve kuruluşlara, ana faaliyetleri kapsamında etkileşim içinde olduğu diğer kurum ve kuruluşlara aktarma vizyonu ile çalışan EA Telekomünikasyon Bilişim Teknolojileri A.Ş. adına Yönetim Kurulu Üyeleri Eray Yıldırım ile Gökçe Fafal “Yılın Öncü Dijital Dönüşüm Yazılım Markası” ödülünü aldı.

BLACK BRUIN ENERJİ İÇECEĞİ – YILIN LİDER İÇECEK MARKASI

1997 yılında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde yüzde yüz yerli ve milli sermaye ile kurulan, bugün 5 fabrikası ile Türkiye’nin en büyük içecek üreticisi konumundaki Oğuz Holding’in ürettiği beğenilen içecek markalarından biri olan, sadece Türkiye değil yurt dışında da pek çok tüketiciye enerji veren Black Bruin Enerji İçeceği adına firma Ceo’su Enes Örer “Yılın Lider İçecek Markası” ödülünü aldı.

DE COSTA GROUP – YILIN GLOBAL GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK MARKASI

Yatırım, gelişim, danışmanlık, yurt dışı danışmanlık ofisi alanlarında aktif olan, her müşteriye en üst düzeyde hizmet ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşımda bulunan, “Anahtar teslim” şeklinde hizmet sunan uluslararası bir yatırım şirketi olan De Costa Group adına Ceo Harun Karadeniz “Yılın Global Gayrimenkul Danışmanlık Markası” ödülünü aldı.

QNET – İNOVATİF ULUSLARARASI DOĞRUDAN SATIŞ MARKASI

Sağlıklı yaşama katkıda bulunan ürünler sunan, dünya çapında 100’den fazla ülkede milyonlarca girişimcinin güçlenmesini sağlayan bir iş modeli sunan ve Asya’nın önde gelen şirketi olan, doğaya ve tüm canlılara saygı prensibini benimseyen, 25. yılını kutlarken aynı zamanda Manchester City erkek ve kadın futbol takımlarının sponsorluğunu da yapan Qnet adına Türkiye Bölge Finans Müdürü Serdar Tarsusluoğlu “İnovatif Uluslararası Doğrudan Satış Markası” ödülünü aldı.

AHLATCI ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş. – YILIN FİNANS KURUMU

Geleceğin ödeme sistemlerini bugün sunan, müşterilerine güvenilir, kullanıcı dostu ve yenilikçi ödeme çözümleri sunmayı misyon edinen, yüksek teknoloji altyapısı sayesinde elektronik para ve ödeme sistemlerinde öncü olan, ister bireysel ister kurumsal olsun kullanıcılarına ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. adına İş Geliştirme ve Hazine Müdürü Mustafa Taha Kaya “Yılın Finans Kurumu” ödülünü aldı.

FONS SOLAR – YILIN İNOVATİF GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM MARKASI

10 yılı aşkın sektörel tecrübesi ve genişleyen ekibi ile evlerden fabrikalara kadar her türlü yaşam alanında güneş enerjisi sistemlerinin kurulumunu gerçekleştiren, fotovoltaik sistemler konusunda sektörün öncü firmaları ile işbirliği içerisinde olarak inovatif çözümler sunan Fons Solar adına Kurucu Ortaklar Cem Aslan ve Osman Karadoğan ile Yönetici Sinem Nuhoğlu “Yılın İnovatif Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Markası” ödülünü aldı.

SETO TARIM – YILIN TOHUM GÜBRE ÜRETİM VE İMALAT MARKASI

Kurulduğu günden bu yana gübre üretimi alanında gıda zincirinin başlangıç noktası olan, bu süreçte etkin rol oynamayı şirket politikası olarak benimseyen, kaliteden ödün vermeksizin çözüm odaklı ürünleri ve hizmeti sayesinde 20’den fazla ülkeye ürettiği gübreleri ihraç ederek Türk çiftçisinin yanı sıra dünya çiftçilerinin de ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden Seto Tarım adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Urcu “Yılın Tohum Gübre Üretim ve İmalat Markası” ödülünü aldı.

EKREM KARADEMİR – YILIN GİRİŞİMCİ İŞ İNSANI

Çeyrek asırdır devam eden kömür, inşaat, uzun dönem araç kiralama faaliyetlerini yürüten, Türkiye’nin her yerine yerli ve ithal kömür satışı yapan, aynı zamanda steak house hizmetiyle de yeme içme sektöründe emin adımlarla ilerleyen, Türkiye’nin gelişmekte olan ekonomi ve sanayisine katkıda bulunarak katma değerini artıran Karademir Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karademir “Yılın Girişimci İş İnsanı” ödülünü aldı.

WOOD WORLD AHŞAP – YILIN İNOVATİF AHŞAP EV TASARIM MARKASI

11 yıllık ahşap ev tecrübesi ve 21 yıllık inşaat sektörü geçmişi ile sizi nefes alan ahşap ile tanıştıran, güvenli yapılar inşa etmeyi misyon edinen ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan Wood World Ahşap adına Şirket Sahibi Okan Akbulut “Yılın İnovatif Ahşap Ev Tasarım Markası” ödülünü aldı.

AYŞE GÜNEŞ – YILIN GİRİŞİMCİ İŞ KADINI

6 yıl süren kamu tecrübesinden sonra otomotiv sektöründen özel sektöre giriş yapan, 2009 yılında Amerikan menşeli bir şirkette yerli ve yabancı profesyonellerden inşaat projeleri satış ve pazarlaması sahasında aldığı sayısız eğitimden sonra bu mesleğe daha kurumsal yapı kazandırmak adına 2013 yılında Alesta Arsa ve Proje Geliştirme Kurucu Ceo’su Ayşe Güneş “Yılın Girişimci İş Kadını” ödülünü aldı.

MEHMET ALİ PEKKOLAY – YILIN İNOVATİF MİMARI

Ulusal ve uluslararası alanda mimarlık, şehircilik ve iç mekan tasarımı alanlarında farklı tip ve ölçeklerde pek çok önemli projeye imza atan, konut, ofis, endüstriyel tesisler, alışveriş merkezleri, eğitim, sağlık yapıları ve dönüşüm projeleri için “mekan”ın özgünlüğünü ve “ihtiyaçların” bireyselliğini göz önünde bulundurarak, her projeyi kendi bağlamı içinde ele alan, aidiyet hissi barındıran, çağdaş tasarım modelleri geliştiren MAP Mimarlık Sahibi Mimar Mehmet Ali Pekkolay “Yılın İnovatif Mimarı” ödülünü aldı.

ZUZU TOYS – YILIN İNOVATİF OYUNCAK ÜRETİM MARKASI

Oyuncak sektörü içinde iç ve dış pazarda işini ve ürününü geliştirme misyonuyla çocuklar için kaliteli ve sağlığa uygun, çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyici oyuncaklar üreten, teknoloji ve inovasyonu en etkin şekilde üretimle birleştiren, doğaya ve insana duyarlı üretim anlayışıyla sektöre yön veren Zuzu Toys adına Şirket Müdürü Enes Malik Yılmaz “Yılın İnovatif Oyuncak Üretim Markası” ödülünü aldı.

FOLEYA MOUNTAIN RESORT – YILIN ÖNCÜ VE LİDER DÖRT MEVSİM DOĞA KONSEPTLİ OTEL MARKASI

Eşsiz orman manzarasıyla dört mevsim yedi rengi sunan, doğanın tam kalbi Giresun, Gümüşhane, Trabzon illerinin kesiştiği nokta olan Erikbeli Yaylası’nda olan, yöresel mimari ustalığıyla konuklarına villalarıyla sıra dışı bir deneyim sunan, Türkiye’nin kendine özgü resort konseptindeki oteli olma özelliğinin taşıyan ve dört mevsim misafirlerini bekleyen Foleya Mountain Resort adına Genel Müdür Necati Ataman “Yılın Öncü ve Lider Dört Mevsim Doğa Konseptli Otel Markası” ödülünü aldı.

MB LIFE SAĞLIK – YILIN İNOVATİF KOZMETİK ÜRETİM MARKASI

İlaç, medikal ve OTC sektöründe olan eksiklikleri yeni teknoloji ve yüksek kalite standartlarında insan sağlığının hizmetine sunmayı kendisine misyon edinen, uluslararası standartlarda uyumluluk ile mevcut süreçlerin tamamında müşteri talep ve ihtiyaçları tam anlamıyla karşılamaya çalışan ve güveni amaçlayan MB Life Sağlık adına Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kara “Yılın İnovatif Kozmetik Üretim Markası” ödülünü aldı.

SULE HAIR CLINIC – YILIN İNOVATİF SAÇ EKİM MERKEZİ

Türkiye’de saç ekimine kendi özel profesyonellik markasını katan, birçok insanın vizyonunu gerçekleştirmesine ve özlemlerini hayata geçirmesine yardımcı olmak için deneyime özel bir değer katmaya ve bunu bir sanat olarak tamamen ustalaştırmaya çalışan, hem yurt içinde hem de yurt dışında “sağlık hizmetinde Türk mükemmeliyeti” ve “saç ekimi” denildiğinde akla gelen ilk isim olma vizyonuyla hareket eden Sule Hair Clinic adına Firma Kurucusu Saç Uzmanı Şule Ölmez “Yılın İnovatif Saç Ekim Merkezi” ödülünü aldı.

BEDAŞ YATAK – YILIN LİDER YATAK MARKASI

50 yılı aşkın tecrübesi ile Avrupa’nın tamamına bayilik ağı kuran, “Kişiye Özel Yatak” sloganıyla her isteğe, her zevke uygun ürün çeşitleri oluşturarak sektöre yeni bir soluk kazandıran, Üretiminin yüzde doksanını Avrupa’daki tüketicilere bayileri aracılığıyla ulaştıran, yaptığı ihracat ile ülkemize döviz kazandıran ve istihdam sağlayan Bedaş Yatak adına Genel Müdür ve Ceo Abdullah Ruhlusaraç “Yılın Lider Yatak Markası” ödülünü aldı.

MEDICAL CENTER EVDE BAKIM VE SAĞLIK MERKEZİ – YILIN EVDE SAĞLIK VE BAKIM MERKEZİ MAKASI

2010 yılından bugüne hastane hizmetlerini eve taşıyan, deneyimi ve operasyon gücü ile birçok hastane, sigorta şirketi ve sivil toplum kuruluşları için kurumsal çözümler üreten, yüzbinlerce kişiye evlerinde sağlık ve bakım hizmeti veren, ülkemizde JSI ve AACI uluslararası kalite süreçlerini başlatan, sağlık turizmi yetki belgesine sahip ilk ve tek evde bakım merkezi olan Medical Center Evde Bakım ve Sağlık Merkezi adına Yönetim Kurulu Başkanı Derya Tuna Vardar “Yılın Evde Sağlık ve Bakım Merkezi Markası” ödülünü aldı.

ORGIBITE – İNOVATİF ORGANİK GIDA MARKASI

Doğanın eşsiz nimetlerini tüketicilerle buluşturma misyonu ile yola çıkan ve 2010 yılında Fiş Danışmanlık A.Ş. grubu çatısı altında kurulan; organik üretim, ithalat-ihracat alanlarındaki sektörel birikim ve uluslararası iş ağı ile yurt içi-yurt dışı piyasasının en seçkin markaları arasında yer alan ve dünyanın dört bir yanına yüzde yüz organik sertifikalı ve tamamı FDA onaylı ürünler ulaştıran Orgibite adına Satış Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Sertan Özsinan “İnovatif Organik Gıda Markası” ödülünü aldı.

ACTV BİYOTEKNOLOJİ – YILIN İNOVATİF KOZMETİK VE İLAÇ TEKNOLOJİLERİ ÇÖZÜM MARKASI

Bitkilerin mucizevi etkilerini aktif bileşenlere dönüştüren, geliştirdiği ProliCell Teknolojisi ile dünya standartlarında hizmet veren, kozmetik sektörüne yönelik, bitki kök hücrelerinden aktif madde geliştiren Türkiye’deki ilk ve tek biyoteknoloji firması olan ACTV Biyoteknoloji adına Genel Müdür Dr. Yıldız Bodurlar “Yılın İnovatif Kozmetik ve İlaç Teknolojileri Çözüm Markası” ödülünü aldı

EUROPATRANS – YILIN GÜVENİLİR EVDEN EVE NAKLİYAT MARKASI

Ev, ofis, konsolosluk, büyükelçilik, kurum taşımacılığı ve profesyonel depolama hizmetleri sunan, Geçmişten aldığı tecrübesi ve geniş ulaşım ağı ile tüm Türkiye ve Avrupa ülkelerine hizmet veren, teknolojik gelişmeleri takip ederek çalışma sistemine entegre eden Ankara merkezli Europatrans adına Genel Müdür Cemil Coşar “Yılın Güvenilir Evden Eve Nakliyat Markası” ödülünü aldı.

ÖZEL AYDOS ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ – YILIN İNOVATİF ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın potansiyellerini ve fonksiyonel yeteneklerini geliştirerek eğitim ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan, öğrencilerin ve ailelerinin hayatlarında pozitif değişimler oluşturarak uzman kadrosuyla, çağdaş eğitim anlayışıyla, fiziki ve teknolojik donanımıyla yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen Özel Aydos Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Müdür Ziynet Anık Nama “Yılın İnovatif Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi” ödülünü aldı.

DNZ PROJE – İNOVATİF ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ MARKASI

Gaziantep merkezli olup İstanbul başta olmak üzere Türkiye geneli elektrik ve elektronik alanında birçok belediye, fabrika, üniversite, kültür merkezlerinde üstün hizmet anlayışı içinde inovatif ve katma değeri yüksek çözümler sunan DNZ Proje adına firma Ceo’su İlhan Kalkan “İnovatif Zayıf Akım Sistemleri Markası” ödülünü aldı.

TİNVİL TİNY HOUSE – YILIN GÜVENİLİR TİNY HOUSE MARKASI

Mesleki yeterliliğe sahip uzman kadrosu ile fabrikada ürettiği mobil evleri Türkiye’de bir ilke imza atarak günü birlik kiralanabilir ya da satın alınabilir bir sisteme dönüştüren, sevdiklerinizle şehrin karmaşasından, yoğunluğundan, stresinden uzak huzur dolu bir doğa ortamında vakit geçirebileceğiniz bir yer inşa eden, yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak olacak şekilde projelendiren Tinvil Tiny House adına Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Bahadır Olgun ile Adnan Aydoğan “Yılın Güvenilir Tiny House Markası” ödülünü aldı.

AV. EBUBEKİR ELMALI – YILIN HUKUK İNSANI

Hukuk çalışmalarıyla alanında seçkin isimlerden olan, özellikle kadına şiddet konusundaki makaleleri ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan Avukat Ebubekir Elmalı “Yılın Hukuk İnsanı” ödülünü aldı.

STOCK CAMPER VAN – YILIN YENİLİKÇİ KARAVAN MARKASI

Taleplerle ve beklentilerle doğru orantılı olarak karavan modelleri tasarlayan, geniş ve ferah karavan modellerini yaşanabilir bir hale getiren, en iyi ürünleri el işçiliği ile atölyelerinde karavan dekorasyonunda kullanan ve karavanlarını yurt dışına da ihraç eden Stock Camper Van adına Şirket Sahibi Mustafa Doğanay “Yılın Yenilikçi Karavan Markası” ödülünü aldı.

VİYOL ENDÜSTRİYEL PAKETLEME ÜRÜNLERİ – YILIN LİDER AMBALAJ ÜRETİM MARKASI

Yaş meyve sebze ürünlerinin daha uzun süre ve daha sağlıklı şekilde muhafaza edilmesini sağlayarak raf ömürlerini uzatan ambalajlar üreten, tek kullanımlık gıda ve hijyen ürünleri ile otel ve yeme içme sektörünün ambalaj taleplerini karşılayan ve her zaman şartlara uygun yenilikçi ürün yelpazesi sunan Viyol Endüstriyel Paketleme Ürünleri adına Firma Sahibi Gülşah Takmaz “Yılın Lider Ambalaj Üretim Markası” ödülünü aldı.

BCN GARDEN – YILIN NFT OYUN PLATFORMU

Oyun dünyaları, blockchain teknolojisi ve hayırseverlik arasında simbiyotik bir ilişki geliştirmeye çalışan, oyuncular için eğlence dolu bir deneyim sunan ilgi çekici ve sürükleyici bir platform olan, aynı zamanda iklim değişikliği ve yoksulluk gibi küresel sorunlar konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan BCN Garden adına firma Ceo’su Bijan Ganjali “Yılın NFT Oyun Platformu” ödülünü aldı.

VEDAT TOZYILMAZ – YILIN GENÇ GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ

Müzik ve tasarımcı kimliğini birleştirerek insanların öz ihtiyaçları çerçevesinde onlara ait yaşamı hissedebileceği mekanlar tasarlayan, felsefe, mitoloji, kozmoloji, astrofizik, varoluş ve enerji alanlarıyla yakından ilgilenerek bunları mekan tasarımlarında da gösteren, şirketine isim kaynağı olan altın oran matematiğini kullanan 1618 Mimarlık Sahibi Vedat Tozyılmaz “Yılın Genç Girişimci” ödülünü aldı.

CALDINI KİMYA – YILIN EN HIZLI VE BÜYÜYEN MADENİ YAĞ MARKASI / YILIN LİDER TEKNİK SPREY MARKASI (2 ÖDÜL)

Topluma katma değer oluşturma odaklı, yüksek kalite standartlarından taviz vermeyen ve en iyi performans kültürünü ön plana çıkaran, teknik aerosol ve sprey üretimini merkeze alan, ürünlerini kendi laboratuvarında geliştiren ve bütün gerekli test aşamalarından sonra tüketicinin hizmetine sunan Caldini Kimya adına Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Suvay “Yılın En Hızlı Büyüyen Madeni Yağ Markası” ile “Lider Teknik Sprey Markası” ödüllerini aldı.

ZEUGMA TERRACE STEAK HOUSE – YILIN STEAK HOUSE MARKASI

Bulaşıkçı olarak başladığı sektörde yıllar içerisinde hem mesleki hem de dil konusunda kendisini geliştirmesi ile kendi işletmesini açtığı ve kısa zamanda uluslararası birçok reyting alan uygulamada en üstte yer alan, Google Maps’te 4.9 puana sahip Türkiye’nin tek steak house merkezi olan Zeugma Terrace Steak House adına İşletme Sahibi Orhan Cuvan “Yılın Steak House Markası” ödülünü aldı.

SİTRETT MX – YILIN EN İNOVATİF NANO TEKNOLOJİ TEMİZLEYİCİ FORMÜLÜ MARKASI

Temizlik ve hijyen sektöründe, doğaya, insana, maddeye zarar vermeyen ürün grubu ile ekosistem kurmayı hedefleyen, sektörün tüm ürünlerini hayatın her alanını kuşatan farklı bir anlayış ile yeniden dizayn eden Sitrett MX adına Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Barış Sütcü “Yılın En İnovatif Nano Teknoloji Temizleyici Formülü Markası” ödülünü aldı.

OTORİTE DANIŞMANLIK – YILIN SSK VE EYT DANIŞMANLIK MARKASI

Müşterilerinin yasal düzenlemelerden kaynaklanan ihtiyaçları veya üretim, istihdam, yatırım gibi firmalarıyla ilgili ciddi kararları almalarına yardımcı olmak üzere talep edecekleri bağımsız denetim, yönetim danışmanlığı ve mali danışmanlık hizmetlerinin verilmesinde ticari hayatın zorunlu kıldığı iş ilişkilerinin çözüme kavuşturulmasında kendileriyle yakın ve sıcak ilişkiler içinde çalışarak işlerinin bir parçası olmak ana hedefiyle hizmet veren Otorite Danışmanlık adına Mali Müşavir Nihat Arpacı “Yılın SSK ve EYT Danışmanlık Markası” ödülünü aldı.

BEDİR MİMARLIK – YILIN MİMARİ VE MÜHENDİSLİK TASARIM ÖDÜLÜ

Mimari, çelik, statik projeler ve mühendislik hizmetleri ile depreme dayanıklı, yaşama hazırlıklı yapılara öncülük eden Bedir Mimarlık adına Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Bedir “Yılın Mimari ve Mühendislik Tasarım” ödülünü aldı.

LUNA FOOD – YILIN ELMA İHRACAT MARKASI

2021 yılından bu yana başta Hindistan olmak üzere dünyanın birçok ülkesine taze elma ihracatı gerçekleştiren ve ülke ekonomisine katkı sağlayan, dış ticaret alanındaki başarılı çalışmalarıyla sektörün öncü markalarından biri olan Luna Food adına Şirket Ceo’su Ufuk Öztürk “Yılın Elma İhracat Markası” ödülünü aldı.

GENERAL GLOBAL - YILIN İNOVATİF YAZILIM ÇÖZÜMLERİ MARKASI

Yazılım ve siber güvenlik konularında ülkemize uluslararası katma değer sağlamak ilkesi ile yola çıkan, bu amaçla kadrosunda dünya çapında yazılım ve siber güvenlik mühendisleri bulunduran, aynı zamanda İrlanda ve İtalya merkezli global bir siber güvenlik yazılım şirketi olan 4securitas firmasının “ACSIA XDR Plus ürünlerinin Türkiye distribütörü olarak hizmet veren, uluslararası para transferi sistemi ve mobil uygulamaları ile sektörde kendini ispatlamış bir şirket olan General Global adına Genel Müdür Yavuz Yavuzgül “Yılın İnovatif Yazılım Çözümleri Markası” ödülünü aldı.

NİKA GLOBAL – ULUSLARARASI MERMER TEDARİK MARKASI

İran’dan Türkiye’ye granit, kaplama taşlar ve mermer getiren ve bunları Avrupa, Amerika ülkelerine de gönderen; granit, seramik, doğal taş, mermer gibi inşaatın en önemli ürünlerini Türkiye’de sektöre kazandıran Nika Global adına Genel Müdür Yaghoob Najari “Uluslararası Mermer Tedarik Markası” ödülünü aldı.

ASGENÇ TEKSTİL A.Ş. – YILIN LİDER KUMAŞ ÜRETİM VE İHRACAT MARKASI

6 bin m2 kapalı alanında aylık 750 ton kumaş üretim kapasitesine sahip olan, kumaşların ön terbiye, baskı ve apre işlemlerinde en yüksek kaliteyi kullanarak OEKO-TEX standartlarında üretim yapan, kurulduğu günden bu yana istikrarlı bir şekilde artan üretim kapasitesi ile genellikle Avrupa ve Asya ülkelerine yaptığı ihracatı dünyanın her yerine ürünlerini ihraç etme politikasıyla hareket eden Asgenç Tekstil A.Ş. adına Firma Sahipleri Asil Gençoğlu ile Aysima Keloğlu “Yılın Lider Kumaş Üretim ve İhracat Markası” ödülünü aldı.

AMAREE MODA TASARIM – YILIN GELİNLİK MODA TASARIM MARKASI

Bir gelinliğin vücuda, renge, boya, saça, mekana, karaktere göre nasıl karar verilmesi gerektiğini gelin adayları ile tasarlamayı ilke edinen, 45 profesyonel personeli ile gelinlik tasarımlarını ortaya çıkaran, farlı tasarımları ile dünyada da gelinlik sektörüne yön veren Amaree Moda Tasarım adına Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldız “Yılın Gelinlik Moda Tasarım Markası” ödülünü aldı.

UFKUN MEDYA – YILIN PRODÜKSİYON ŞİRKETİ

Türkiye’nin en önemli organizasyonlarında prodüksiyon ve post prodüksiyon hizmetleri olarak imzası olan, teknik olarak son teknolojiyi takip ederek organizasyonların içeriğine uygun bir şekilde bunu çalışmalarına entegre eden Ufkun Medya adına firma sahibi Ufuk Karadağ “Yılın Prodüksiyon Şirketi” ödülünü aldı.

KATEGORİLER:

VEDA MEKTUBU - YILIN DİZİSİ

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ – YILIN YAZ DİZİSİ

İLLEGAL HAYATLAR – YILIN KOMEDİ MİZAH FİLMİ

SERHAT – YILIN DİZİ SENARYOSU

TAMER KARADAĞLI – YILIN DİJİTAL PLATFORM ERKEK OYUNCUSU

NEFİSE KARATAY – YILIN DİJİTAL PLATFORM KADIN OYUNCUSU

ECE MUMAY – YILIN SAHNE PERFORMANSI

ATİYE – YILIN ALBÜMÜ (DELİ AŞK)

BEGÜM POLAT – YILIN COVER PERFORMANSI (DOM DOM KURŞUNU)

GÖKÇE KIRGIZ TANER – YILIN SINGLE ÇALIŞMASI (MELANKOLİ)

GÜLŞAH SARAÇOĞLU – YILIN MODA TASARIMCISI

SEDA METE – YILIN ÇIKIŞ YAPAN KADIN ŞARKICISI

EMEL YALÇIN – YILIN MAGAZİN PROGRAMI SUNUCUSU

ÜMİT ERDİM – YILIN DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİSİ

KAFADAR – YILIN MÜZİK GRUBU

MÜZİK ONAIR – YILIN MÜZİK ŞİRKETİ

MAGAZİN HATTI – YILIN MAGAZİN PROGRAMI

EN HAMARAT BENİM – YILIN GÜNDÜZ KUŞAĞI YARIŞMA PROGRAMI

ATV HABER – YILIN HABER MERKEZİ

BENAN KEPSUTLU İLE AJANDA – YILIN ÖZEL HABER PROGRAMI

EKOTÜRK – YILIN EKONOMİ KANALI

SPOR MANŞET – YILIN SPOR YORUM PROGRAMI

ŞAFAK TÜKLE UYSAL – YILIN EKONOMİ HABER SUNUCUSU

GÜN UYANIYOR – YILIN SABAH HABERLERİ PROGRAMI