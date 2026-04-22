Verdiği kilolarla dikkat çeken Bergüzar Korel, özel hayatı ve fit görünümüyle konuşulmaya devam ediyor. Zayıflamasıyla dikkat çeken Korel, bu sürecin perde arkasını ilk kez bu kadar açık anlattı.

Oyuncu Bergüzar Korel, Binbir Gece ile geniş kitleler tarafından tanınmış sonrasında Karadayı ve Vatanım Sensin gibi iddialı yapımlarla seyirci karşısına çıkmıştı. Şimdilerde ise gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Korel, sosyal medya paylaşımları ve ailesiyle geçirdiği zamanla gündeme geliyor.

4 AYDA 20 KİLO VERMİŞ

Son dönemde verdiği kilolarla sık sık konuşulan ünlü isim, bu değişimin ardındaki süreci samimiyetle paylaştı. Yaklaşık 4 ayda 20 kilo verdiği öğrenilen Korel, hakkında ortaya atılan “mide ameliyatı oldu” iddialarına da açıklık getirdi.

Ünlü oyuncu, bu yorumlara “Midemi aldırdım” şeklinde esprili bir göndermede bulunurken, gerçekte yaşadığı sürecin çok daha farklı olduğunu vurguladı.

ZAYIFLAMA SIRRINI PAYLAŞTI

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre Korel, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

Ciddi bir yeme bozukluğum vardı, gerçekten çok yemek yiyordum. Bunun aslında duygusal yeme bozukluğu olduğunu sonradan fark ettim. İki çocuğumu art arda dünyaya getirdikten sonra 25-30 kilo aldım. Sonra verdim, tekrar aldım. Verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin sebebi ise yoğun şekilde spor yapmam.

“MAKİNE GİBİYİM”

Sözlerinin devamında ise “Makine gibiyim. Her şeyim planlı, programlı. Kendimi izlerken performansımı düşük bulursam, sinirlenirim” şeklinde konuştu.

