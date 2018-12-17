Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 gündür hastanede tutulan sanatçının sağlık durumuyla ilgili son açıklama yapıldı. Uz.Dr. Ergün Kasapoğlu, tedavinin bir süre daha devam edeceğini söyledi: “Sanatçımız mide kanaması şüphesi ile geldiği hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tetkikler sonrasında kan değerlerinin dengelenmesi amacıyla kan verildi. Şu an için durumu stabil, odasında dinleniyor ve tedavisi devam ediyor. Yakın bir süreçte taburcu olmasını öngörmüyoruz.”

(Hürriyet)

İşte birbirleri ile akraba olan ünlüler! Sanat camiasının dikkat çeken ünlülerine dikkatli bakınca siz de fark edeceksiniz. Evet onların hepsi akraba, işte o isimler...