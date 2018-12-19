Kendine has tarzı ve güçlü yorumuyla dikkat çeken sanatçı, gecede ''En İyi Ses Sanatçısı'' seçilerek başarısını perçinledi. Törenin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Avcı; ''Kardeş ülkemin sıcak kalpli insanları tarafından ödüllendirilmek bizim gibi genç sanatçılar için çok büyük bir onur. Bu gece bana bu gururu yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum'' ifadelerini kullandı. Ödülüyle poz veren sanatçı; ''Güç bende artık'' diyerek herkesi tebessüm ettirdi.
Koray Avcı'ya kardeşlik ödülü
19.12.2018 - 22:15 | Son Güncelleme: 19.12.2018 - 22:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarzı ve yorumuyla son dönemde yıldızı parlayan Koray Avcı, ''Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri''ne damgasını vurdu.
Etiketler : Koray Avcı,
594292 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/594292.aspx
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