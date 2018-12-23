Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyete kasabı Nusret Gökçe sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

"DÜNYA STARI OLDU"

Instagram hesabında 18 milyon kişi tarafından takip edilen sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından aile fotoğrafını paylaştı. Nusret'in aile fotoğrafını gören takipçileri sessiz kalmadı. Nusret Gökçe'nin fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Vay be adam nereden nereye geldi. Dünya starı oldu." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Helal olsun sana Nusret Gökçe." yorumunu yaptı.

"BU KIŞ HASTA OLMAYIZ"

Ayrıca Nusret Gökçe, Erzurum'daki soğuk havalara aldırmadan paçaları sıvayıp dereye girmişti. Gökçe paylaşımına, "Su çivi gibi. Artık bu kış hasta olmayız." notunu eklemişti.