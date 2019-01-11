Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boz, Dilâra’ya tanışma sözü de verdi. Üniversiteli gençlerin başlattığı ‘Leyladansonra’ adlı sosyal sorumluluk projesi, kronik hastalığı bulunan çocukların dileklerini yerine getirmeye çalışıyor. Bu çocuklardan biri olan Dilâra, giydiği Murat Boz tişörtüyle dikkat çekti. Dileğinin ne olduğu sorulduğunda ise “Şapkasından Murat Boz’un çıkması ve ünlü şarkıcı ile tanışmak” oldu. Dilâra’nın dileğine kulak veren Murat Boz, bir video çekerek “Yüz yüze tanışma fırsatımız olacak. Şapkamı sana yollayacağım. Her taktığında beni hatırla” dedi. Murat Boz’un bu davranışı takipçileri tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Boz’a övgüler yağdıran hayranları “Helal olsun. Tebrikler yüreği güzel insan” gibi yorumlar yaptı.