Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde ‘Müslüm’ filminde kullanılan gömlek açık artırma ile 10 bin liraya Demet Akalın’a, zümrüt taşlı yüzük ise 23 bin liraya Ferman Toprak’a satılmıştı. Duruma kırılan Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, eşyaları açık artırmaya çıkaran yapımcı Mustafa Uslu ile Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kalpakarslan’a ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan dava açmıştı. Dün, iki ayrı televizyon programına katılan Muhterem Nur, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. İşte Nur’un ifadeleri...

∂ Davayı para almadığım için açtığımı söyleyenler var. Ben evsiz değilim. Oturduğum ev bana yetiyor. O evleri mezara da götürmeyeceğim.

∂ Bu kadar büyük para kazanırken bir şirket Müslüm’ün bir gömleğiyle bir yüzüğünü mü satıp açık artırmada bulunacak. Kendi gelirinden 200-300 bin lira verilebilir!

∂ Benim ne Demet Akalın ile ne de Ferman Toprak’la alışverişim var. Ama gönül ister ki insanlar kendilerini kamufle ederek yardımda bulunsa çok daha iyi olur.

∂ Herkes bana ters dönmüş, para mı kopartmak istiyor diye! Ticarete dönüştürdüler ismimizi, ayıp değil mi! Benim kimsenin vereceği paraya ihtiyacım yok.

∂ Benim eşimi, bizi kullanıyorlar. Ben bunların engellemesini istiyorum. Ben hatıralarıma sahip çıkmak istiyorum.

∂ İnsanlar beni eleştiriyor ‘bir ayağı çukurda’ diye... Kim bilebilir bunu, kimin önce öleceğini…

'O KADINI SUSTURUN!'

Mustafa Uslu’ya kızmadığını ancak kırıldığını ifade eden Muhterem Nur “Bana ‘anneciğim’ diyordu, şimdi ‘o kadını susturun’ diyormuş... ‘O kadın’ o zaman haklarını arar. Güzel bir film yaptı sağ olsun ama ben de bir Mustafa Uslu olsam herkes beni haklı bulacak. Ama ben yalnız bir kadınım. Beni bastırıyorlar, ben sadece eşimle ilgili hatıralarıma sahip çıkmak istiyorum. Para falan istemiyorum ben…” dedi. Bu açıklamaların ardından 2. Sayfa programına bağlanan Mustafa Uslu “Ben Muhterem Hanım’ı ve avukatını aradım. Bunların sadece filmlerde kullanıldığını söyledim. Ne diyorsa doğrudur. Doksan iki yaşında kendisi… Bu olaylardan dolayı çok üzgünüm. Dolandırıcılıkla suçlanıyoruz, çok ağır ithamlar. Müslüm Gürses hayatta olsa bütün servetini o vakıflara bağışlardı” diyerek kendini savundu. Bunun üzerine Muhterem Nur, “Ekrana çıkıp ‘92 yaşında’ falan deyip olayı başka yere çekmesin. Ben 79 yaşındayım. İleride ‘Aklını kaybetti de böyle konuşuyor’ mu diyecek? Ben ona dolandırıcı demiyorum açılan dava o konuya giriyor” dedi.