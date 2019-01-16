Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haliç Kongre Merkezi’nde, Edis ile başlayacak konserler serisi, 19 Ocak’ta Hande Yener, 20 Ocak’ta Teoman, 21 Ocak’ta Cengiz Kurtoğlu ile Hakan Altun, 22 Ocak’ta Koray Avcı, 23 Ocak’ta MFÖ, 24 Ocak’ta Zara ile Rubato ve Dostları, 25 Ocak’ta Serkan Kaya ile Bendeniz, 26 Ocak’ta Serdar Ortaç, 27 Ocak’ta Fettah Can ile Merve Özbey, 28 Ocak’ta Aleyna Tilki, 29 Ocak’ta Demet Akalın, 30 Ocak’ta Sibel Can, 31 Ocak’ta ise Berkay ile devam edecek. Poll Production organizasyonuyla iki hafta sürecek konser dizisi, 1 Şubat’ta gerçekleşecek Güldüy Güldüy ve Güldür Güldür gösterisi ile sona erecek.