Real Madrid'de sezona harika bir başlangıç yapan milli futbolcumuz Arda Güler'in son haftalardaki performansı eleştiri konusu oldu. İspanyol basını, genç yıldızdaki düşüşü tek bir nedene bağladı.

İspanyol devi Real Madrid'de Teknik Direktör Xabi Alonso'nun en güvendiği isimlerin başında gelen Arda Güler'in, 11 maçtır gol katkısı verememesi ülkede gündem oldu.

"DÜŞÜŞÜN SEBEBİ JUDE"

Sport'ta “Güler çöktü” başlığıyla yer alan haberde, Arda Güler'in performansının düşüşündeki temel sebep olarak Jude Bellingham gösterildi. Haberde, milli yıldızın İngiliz futbolcuyla yan yana oynamaya uyum sağlayamadığı belirtildi.

11 MAÇLIK SUSKUNLUĞU VURGULANDI

Jude Bellingham'ın sakatlığı döneminde fırtınalar estiren Arda Güler'in, İngiliz futbolcunun kadroya dönmesi sonrası uyum sorunu yaşadığı kaydedildi. Bunun en büyük göstergesi olarak ise milli yıldızın 11 maçtır gol atamaması gösterildi.

"BELLINGHAM İLE PEK ANLAŞAMIYOR"

Arda Güler'in durumuyla ilgili olarak, "Bellingham ile pek anlaşamıyor. İkisi de orta sahanın geri kalanıyla paylaştıkları hücum orta saha rolünde partnerleri olmadan oynadıklarında daha çok parlıyorlar." ifadelerine yer verildi.

Real Madrid takımı

"ONUN YANINDA YERİNİ BULMAKTA ZORLANIYOR"

Arda Güler'in tüm asistlerini Mbappe'ye yaptığı ve Fransız yıldızla iyi bir uyum yakaladığı belirtildi. Ancak Arda'nın ilk 11 maçta 5 asist yaparken son 8 maçta sadece 1 asist yapmasının performansındaki düşüşün diğer göstergelerinden biri olduğu vurgulandı.

Haberde konuyla ilgili son olarak, "Alan ve fiziksel olarak çok tehlikeli bir oyuncu ancak şimdi yorgunluk belirtileri gösteriyor ve Bellingham'ın yanında yerini bulmakta zorlanıyor." denildi.

