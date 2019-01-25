Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar,kalp rahatsızlığı geçirince Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı.Ağar, hastanede yapılan tetkiklerin ardından anjiyo olduğu bildirildi.



Milletvekili Ağar’ın tedavi altında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.