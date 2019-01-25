AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar,kalp rahatsızlığı geçirince Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı.Ağar, hastanede yapılan tetkiklerin ardından anjiyo olduğu bildirildi.
Milletvekili Ağar’ın tedavi altında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Milletvekili Ağar hastaneye kaldırıldı,anjiyo oldu
25.01.2019 - 20:55 | Son Güncelleme: 25.01.2019 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, kalp krizi riskiyle kaldırıldığı hastanede anjiyo oldu.
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar,kalp rahatsızlığı geçirince Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı.Ağar, hastanede yapılan tetkiklerin ardından anjiyo olduğu bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : AK Parti,
600324 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/600324.aspx
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