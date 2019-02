Türkiye Gazetesi

Emine Ün, babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.

'ŞU AN HER KELİME YETERSİZ'



Acı kaybını Instagram paylaşımıyla duyuran oyuncu Emine Ün, "Söylenecek en güzel söz ne... Şu an her kelime yetersiz... BABAM..." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Emine Ün'ün takipçileri babasını kaybeden ünlü oyuncuya mesajlarıyla destek verdi.