Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizilerin yanı sıra son zamanlarda fimlere ağırlık veren oyuncu Seda Bakan'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Mutlu haberi sadece yakın çevresine söyleyen Bakan'ın bu süreçte gelen teklifleri kabul etmeyecek.

3 AYLIK HAMİLE

4,5 yıl önce müzisyen Ali Erel'le dünya evine giren oyuncu, mutlu haberi ailesi ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı. Bakan, başrolünü Murat Boz'la paylaştığı 1 Mart'ta vizyona girecek projenin tanıtımlarına da katılacak.

EKRANLARDAN UZAK KALACAK

Çift, bebeklerinin cinsiyeti belli olduktan sonra alışverişe çıkacak. Oyuncunun, bu dönemde gelen dizi projelerini geri çevirerek, iki sene ekranda olmayacağı da iddia edildi. Her fırsatta anne olmak istediğini dile getiren Seda Bakan geçen sene, "Şu an yoğun çalışıyorum. Doğru zamanı bekliyorum" açıklamasını yapmıştı.