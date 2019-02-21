Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni single’ı Deva Bize Sevişler’i müzikseverlerle buluşturan Yalın, konser öncesi ilginç açıklamalarda bulundu. İstanbul’daki konserlerini salı günü yaptığını dile getiren sanatçı “Salı günü yaptıkça biletlerin hepsini satıyoruz. Bu yüzden bu güne karşı özel bir ilgim oldu. Hatta Harbiye’de de salı günleri konser veriyorum. Salı günü olunca da işler hep yolunda gidiyor. Dedim ki single’ı da bari salı günü çıkaralım” şeklinde konuştu.

Babamdan evlilik için baskı var

Yıllar önce dört tane kız çocuğu hedefi koyduğunu ifade eden Yalın “O seneler geçti. Çocukları çok seviyorum. Hatta fazla olsun bir şey olmaz diyorum. Evlilik için ailemden baskı var. Babam hesap yapmış. Diyor ki ‘Torunum olsa üniversiteye ya da düğünü olsa gidemeyeceğim. 85 yaşına gelirim’... Ailem de haklı” dedi.