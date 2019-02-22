Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksim Çiçek barda yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen gecede Mustafa Kaya’nın heyecanı yüzünden okundu. Uzun aradan sonra tekrar albüm yapan usta yorumcuyu albümde eserini seslendirdiği Erhan Güleryüz’de yalnız bırakmadı. Söz ve müziği Erhan Güleryüz imzası taşıyan “Ne Kadar Oldu” isimli şarkıyı Mustafa Kaya yorumuyla dinlerken gözlerinin dolduğunu ifade eden usta müzisyen”İki abim vardı biri Ahmet Kaya kaybettim, diğerininde elimden geldiğince yanında olmaya çalışıyorum” dedi. Tanıtım gecesinde herkesin single ve tekli şarkı çıkardığı şu dönemde 11 şarkılık albüm çıkarmanında büyük cesaret olduğu konuşuldu.