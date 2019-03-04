Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Alice Müzikali ve Organize İşler Sazan Sarmalı’nda izleyicilerin karşısına çıkan Ezgi Mola, MAG mart sayısına kapak oldu. Kendisi ve kariyeriyle ilgili sorulara içtenlikle cevaplar veren oyuncu, merak edilen son projelerini de büyük keyifle anlattı. Başarılı, mütevazı ve komik Ezgi Mola’dan işte çarpıcı açıklamalar...

¥ Kariyerime Karate Can adlı diziyle başladım, sonrasında da bir reklam filminde oynadım.

¥ Kariyer basamaklarını çıktıktan sonra orada kalabilmek de çok önemli. Çünkü başımıza her türlü şey gelebilir. Benim tek hedefim oyuncu olmaktı. Hâlâ tek hedefim ölene kadar bu mesleği yapmak...

¥ Erkek olduğunda daha rahat yapılan bir şaka ya da söylenen bir söz, kadın yaptığında ayıplanabiliyor. Ben bu durumu anlayamıyorum... Kendi adıma buna cesaret edebildiğimi düşünüyorum.

¥ Organize İşler’de Yılmaz Erdoğan’ı arayıp “Filmi çekmeye karar vermişsin, senaryoyu yazmışsın, yıllar önce konuştuğumuz gibi beni oynatacaksın değil mi?” diye talepte bulunan ben oldum. Rolü söke söke aldım...

¥ Türkân Şoray’ın kızını oynadığım, yönetmenliğini ve senaristliğini Uğur Yücel’in yaptığı “Hayatımın Kadınısın” filmi ile aldığım ödül benim için çok özeldir.

¥ Özel olarak daha çirkin ya da daha güzel olmaya çalışmıyorum. Sanırım içinde bulunduğum durumu olduğu gibi paylaşabilme cesaretine sahibim.