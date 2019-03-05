Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Yine Kayıp “ isimli şarkısına klip çalışmasınıda İznik gölü kıyısında Gökhan Palas yönetmenliğinde yapan güzel sanatçı, albümde 9 esere yer verdi. Sanatçı dostu Beyza Durmaz imzasını taşıyan bir eseride seslendirirken, söz ve müziği Cihan Konuk imzası taşıyan “Alev Alev” isimli eserin remix çalışmasıda Beste Aksu yorumuyla albümdeki yerini aldı. “Aşkı Miras” isimli albümün aranjörlüğünü usta müzik adamı Gökhan Süer üstlenirken Beste Aksu şarkılara ruhumu kattım vurgusunu yaptı.

Yıllardır sahnelerde kazandığı tüm birikimini albüme harcadığını vurgulayan Beste Aksu “Bu albüme dostlarımın büyük desteğiyle, ortaya çıkardım. Müzikten kazandığımı müziğe yatırdım. Ev, araba almak veya başka lüksler yerine işime yatırmayı tercih ettim. Bana tek nankörlük etmeyen işim oldu, yatırımım beni hak ettiğim yere taşıyacak” dedi.