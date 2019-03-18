Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18 Mart Çanakkale Zaferinin 104.yılı münasabetiyle cephede şehit düşen askerleri ve özellikle genç yaşında askere gönüllü giden Onbeşlileri yad etmek için hazırladığını belirten yapımcı Erol Koçan , “ O gün cepheye giden 15 yaşındaki gönüllü küçük askerlerimizin ruhunu tekrar 15 sanatçı dostumla hatırlatmak istedim. Bugün onlar olmasaydı bizler nefes alamazdık ayrıca bu eserin bir oyun havası olmadığını bir ağıt olduğunun da herkes tarafından bilinilmesinin çok önemli olduğunu” ifade etti.

Bir çok başarılı projeye imza atan Altınyaprak Film sahibi Koçan’ın bu anlamlı projesinde , Bülent Serttaş , Tuğba Özay , Onur Şan , Kürşat , Mustafa Üstündağ , Mustafa Arapğolu, Metin Yıldız , Afrikalı Ali , Selahattin Alpay , Songül Karlı , Ali Nuri Türkoğlu , Nadide Sultan , Berna Tan , Ünal Zorer , Pınar Eliçe , Erhan Yazcıoğlu , Arzu Akça ve Ahmet Selçuk İlkan bulunmaktadır. Projenin yapımcılığını ve Genel Yönetmenliğini Erol Koçan , Müzik Düzenlemesini Mustafa Arapoğlu, müzik danışmanlığı İlyas Keçeci ve supervizörlüğünü Banu Kaptanoğulları yapmıştır. Hazırlanan projenin içinde okunan şiirin sözleri 15 Temmuz Millet Marşı ve Türkiye Marşında olduğu gibi yine Dr.İbrahim Sarıtaş’a aittir.

18 Mart 1915 yılından bugüne uzanan tüm destan yazan askerlere 2019 yılından bu proje ile bir mektup gönderen yapımcı Erol Koçan ve tüm sanatçıların ortak mesajı şöyle olmuştur ; Rahmetle ve Minnetle, Unutmadık , Unutmayacağız…